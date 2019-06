Rețete și Rețele, 27 Iunie

20:30

Vladimir Plahotniuc si Constantin Tutu sunt cercetati penal in Federatia Rusa. Anuntul a fost facut astazi de purtatoarea de cuvant a Ministerului de Interne de la Moscova. Cei doi sunt acuzati in 28 de cazuri de contrabanda si comercializare a substantelor narcotice in proportii deosebit de mari. Purtatorul de cuvant al PD nu ne-a raspuns la telefon pentru comentarii.