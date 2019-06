Andrei Tranga vorbește în premieră despre cum a fost filat de SIS și reținut de PCCOCS, la cererea PD

08:30

Dumitru Diacov: „La noi așa apare obiceiul că atunci când noi ne adunăm aici în doi, trei, fiecare se străduie să demonstreze că el e doamne ferește ce patriot și așa mai departe. Și atunci logica lipsește, rațiunea lipsește și iată ajungem la situații de felul acesta. Sigur că noi am avut o posibilitate de a nu ajunge în situația aceasta. Eu am umblat trei luni de zile și discutam și încercam de toate și unii colegi spuneau „ce întreabă acesta?”. Păcat, dar acum când noi am văzut că situația nu...