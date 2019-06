Se împlinesc 30 de ani de când s-a deschis, pentru prima dată, granița între Estul comunist și Occident

11:10

Președintele Afganistanului, Ashraf Ghani, a început o vizita de doua zile in Pakistan, unde are programte întrevederi cu premierul Imran Khan si cu omologul sau Arif Alvi.Vizita are loc pe fundalul eforturilor de pace din Afganistan, coordonate de emisarul american Zalmay Khalilzad. Talibanii au refuzat sa negocieze cu guvernul de la Kabul. Zalmay Khalilzad a început astazi o vizita in Tadjikistan.Urmatoarea runda de convorbiri de pace este anunțata pentru simbata la Doha.