Vadim Brînzan: „Apreciem suportul venit din partea statului român în ceea ce privește parcursul european al Republicii Moldova, pe care noi ni l-am asumat și de care ne conducem cu strictețe”

HOROSCOP 27 IUNIE. Iata horoscopul zilei de azi JOI 27 IUNIE 2019; astazi este o zi importanta in astrologie (nu ca nu ar fi importante toate zilele pentru miscarile si influentele ce au loc in galaxia noastra) pentru ca Mercur intra in maiestuosul si stralucitorul Leu si totodata Soarele in Rac este in sextil cu rebelul si imprevizibul Uranus aflat in Taur pana in 2026. Mercur este planeta comunicarii, exprimarii, gandirii si a calatoriilor pe distante scurte iar combinatia cu zodia Leu este una benefica pentru toata lumea. Gata cu emotiile in gandire si exprimare cauzate in ultimele saptamani de Mercur in sensibilul Rac. Mercur in Leu aduce acea atingere de stralucire in tot ce vorbim si gandim pana pe 19 iulie. Retine ca Mercur va intra in stationare retrograda in aproximativ 10 zile, tot in Leu. Orice iti aduce acest tranzit se va repeta in august pentru ca Mercur retrograd va ajunge in Rac apoi va iesi din retrograd si va reveni in miscare directa din nou in Leu.