Noul brand de lenjerie modelatoare al lui Kim Kardashian i-a înfuriat pe japonezi

14:50

E multă confunzie, chiar dacă eu credeam că noi am depăşit ireversibil discursul geopolitic pe agenda națională. Iată punctul meu de vedere, personal, în calitate de specialist în PR (şi de ce asta e relevant). Pe lângă faptul că e vorba de o rezoluție amplă, şi nu un subiect izolat („mâna Moscovei”), hai totuşi să vedem, întâi de toate, ce ar însemna, de facto, nu aparent, revenirea Rusiei în APCE (şi sancțiunile care i se pot imputa juridic). O spune şi articolul de la Financial Times. „It is...