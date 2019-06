API și FOJO Media Institute au premiat doi participanți ai programului multimedia și storytelling

La 26 iunie 2019, Asociația Presei Independente și FOJO Media Institute din Suedia au premiat doi dintre cei mai activi participanți ai programului de instruire „Proiectele multimedia și storytelling: creativitate, planificare, realizare” desfășurat în perioada 5-7 aprilie 2019, la Vadul lui Vodă: Iulia Pădureanu, reporteră la portalul Realitatea.md și activistul civic Sergiu Bejenari.Trainera programului Oksana Silantieva (producătoare multimedia, traineră-consultantă în comunicare, marketing și management al proiectelor multimedia, mai multe informații despre expertă puteți vedea aici) i-a oferit Iuliei Pădureanu, reporteră la Realitatea.md, jocul „Barista Multimedia”. Din 2016, când a fost creat și până în prezent, peste 3000 de persoane din Rusia, Kazahstan, Moldova, Polonia și Armenia au jucat „Barista Multimedia”.„Am fost surprinsã să aflu că am fost premiată şi nici nu bănuiam despre ce este vorba. Am aflat abia la poştă, când am mers după colet. Acest joc este o modalitate interactivă de a explica felul în care este structurat un proiect multimedia. Deşi a fost creat special pentru traininguri cu un auditoriu larg, el poate fi folosit şi în redacții, este important ca echipa să fie formată din cel puțin 3-4 persoane. Promit să-l aplic de fiecare dată când va fi vorba de proiecte multimedia”, a menționat…

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de API