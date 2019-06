GALERIE FOTO: Japdays unul din cele mai tari evenimente destinate fanilor JDM a adunat peste 1.500 de vehicule

11:30

Need for Speed rămâne a fi pentru fiecare iubitor de mașini, un joc legendar care a trezit în sufletele multora iubirea către tuning și curse auto. Mai nou, videograful din orașul Rostov-pe-Don, Vladislav Chekunov, împreună cu prietenii lui, a filmat un clip video realistic în care a proiectat jocul Need for Speed pe străzile reale Articolul (VIDEO) Un moldovean stabilit în Rusia a realizat un video realistic în stilul Need for Speed! apare prima dată în AutoExpert.