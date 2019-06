ULTIMA ORĂ /// Judecătorii N-AU EMIS mandat de arestare pe nume lui Șor / Ședința a fost amânată pentru trei săptămâni

14:10

„Eu mi-am exprimat votul împotrivă, în mare parte având în vedere discuțiile avute cu Ministerul de Externe. Am avut consultări cu Ministerul de Externe, având în vedere poziția partidului, m-am consultat cu colegii din partid, inclusiv cu dna prim-ministră, deci am mers cu o decizie clară. Și desigur am avut foarte multe sugestii, rugăminți din partea colegilor din Ucraina, atât pe linia Ambasadei Ucrainei la Chișinău, cât și pe linia delegației ucrainene la APCE pentru a-i susține în acest moment dificil”, a declarat Popșoi în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă.