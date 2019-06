Autorităţile vor susţine agricultura ecologică în R. Moldova

14:30

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o convorbire telefonică cu omologul său român, Klaus Iohannis. Despre aceasta a anunțat șeful statului, pe pagina sa de Facebook. "Am trecut în revistă întreaga agendă a relațiilor noastre bilaterale, remarcând necesitatea aprofundării acestora. Am constatat cu satisfacție intensificarea contactelor la toate nivelurile și în toate domeniile de interes comun. Am remarcat faptul că România este partenerul comercial principal al Republicii Moldova. Sunt ferm convins că dialogul nostru strategic va fi impulsionat după formarea majorității parlamentare și a Guvernului de la Chișinău", a scris Dodon pe pagina sa de Facebook. Totodată, președintele țării a menționat că l-a invitat pe Klaus Iohannis să întreprindă o vizită oficială în Republica Moldova.