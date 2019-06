Maia Sandu și-a programat primele vizite în calitate de prim-ministră. Cea dintâi destinație – București

19:00

Cea mai puternică rachetă din lume, Falcon Heavy, a companiei SpaceX, deținută de miliardarul Elon Musk, a fost lansată cu succes marți de la Centrul spațial Kennedy din Florida, SUA. Misiunea rachetei este de a plasa pe diferite orbite 24 de sateliți, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration, The …