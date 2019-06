Eugen Doibani a lansat o PIESĂ DEDICATĂ BUNICILOR: „E nostimă, dulce și sensibilă”

12:10

Dansatoarea Ionela Țăruș, de 10 luni, își face studiile în Marea Britanie, acolo unde s-a mutat cu familia și, iată că, spre final de an de învățământ, ea a primit două certificate de merit, informează SHOK.md. „Seara de prezentare 2019! Am venit la această școală 10 ani în urmă și am muncit din greu ca […]