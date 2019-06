O echipă de experți ai FMI vine astăzi în R. Moldova. Scopul vizitei

16:00

Chitaristul şi vocalistul de heavy metal, în vârstă de 57 de ani, a dezvăluit săptămâna trecută că a început deja tratamentul şi că trupa va trebui să anuleze majoritatea concertelor din acest an. Luni, Mustaine a postat pe Twitter un videoclip în care ţine să le mulţumească celor apropiaţi şi fanilor pentru susţinerea lor. "Bună, am vrut (...) să mulţumesc familiei mele, prietenilor mei şi celor mai buni fani din lume pentru tot sprijinul şi dragostea oferite în ultimele zile. Vom învinge chestia asta împreună", a declarat vedeta. În urma diagnosticului, Megadeth a anulat o serie de concerte programate în SUA în această vară. Mustaine a precizat că "trupa va porni din nou la drum cât mai curând posibil" şi că Megadeth va fi prezent la Megacruise, un festival de muzică metal, cu o durată de cinci zile, care va avea loc în luna octombrie, cu "o parte din formaţie". Vedeta şi colegii săi de trupă, Kiko Loureiro, David Ellefson şi Dirk Verbeuren lucrează în prezent la un follow-up al albumului "Dystopia", recompensat cu un Grammy. Mustaine şi-a început cariera ca membru al trupei Metallica, fiind primul chitarist principal al formaţiei, însă a fost dat afară înainte de lansarea albumului acesteia de debut, "Kill 'Em All", în 1983, din cauza problemelor sale cu drogurile. El a format Megadeth la scurt timp alături de Ellefson, iar grupul s-a bucurat de succes printre fanii thrash metalului. Trupa a lansat 15 albume, de la debutul lor cu "Killing Is My Business... And Business Is Good!" în 1985 până la cel mai recent album, "Dystopia".