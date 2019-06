Țara care oferă 6.500 de euro fiecărui cetățean revenit acasă

15:50

Vin Diesel şi Michelle Rodriguez, starurile din "Fast and Furious", au anunţat, luni, pe Instagram, debutul celui de-al nouălea film al francizei care va fi lansat în 2020. "Tocmai am terminat prima noastră zi. Este un miracol. Am meritat-o, dar sutnem atât de recunoscători", a spus Vin Diesel, care şi produce filmul. "Suntem atât de recunoscători Universal şi echipei noastre. Este cu adevărat incredibilă, ca distribuţie. Şi, mai presus de toate, vă suntem atât de recunoscători vouă, tuturor, pentru că a-ţi adoptat franciza". Jordana Brewster, Ludacris şi Tyrese Gibson vor juca de asemenea în viitorul film. Fostul luptător profesionist John Cena se va alătura distribuţiei. Dwayne Johnson şi Jason Statham nu se regăsesc pe generic. Franciza Universal, filme ale cărui protagonist este Vin Diesel, a fost lansată în 2001. Cel de-al nouălea film "Fast and Furious" este regizat de Justin Lin, cineastul care a lucrat pentru patru pelicule din această serie şi care se întoarce la franciză după ce a lipsit de la cel de-al şaptelea şi cel de-al optulea film. Filmul va fi produs de Neal Moritz prin compania Original Film, de Vin Diesel prin One Race Films şi de Justin Lin prin compania Perfect Storm Entertainment.