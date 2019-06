(video) „Piața Centrală are datorii de zeci de milioane de lei”. Lilia Buștiuc a povestit de ce a fost demisă din funcție

15:00

USM este una dintre primele instituții din Europa de Sud-Est, care va utiliza tehnologiile inovative de ultimă generație – realitatea augmentată și cea virtuală (AVR). În acest scop, USM va deschide, în premieră, în Moldova, un centru de excelență de profil, pe modelul The Danish Interactive Digital Center, al cărui director doctorul Michael Koch, tot el și profesor la VIA University College, a oferit recomandări și instruire profesorilor de la USM.