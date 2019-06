Cea mai puternică rachetă din lume, a companiei SpaceX, lansată în această dimineaţă în a treia cursă

Falcon Heavy, cea mai puternică rachetă din lume, a companiei SpaceX, deţinută de miliardarul Elon Musk, a fost lansată cu succes marţi, la ora 6.30 GMT, de la Centrul spaţial Kennedy din Florida, SUA, potrivit Associated Press. Racheta are ca misiune să plaseze pe diferite orbite 24 de sateliţi, inclusiv de la NASA, de la The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), The Planetary Society şi de la mai multe universităţi. De asemenea, racheta are la bord un ceas atomic, un prototi...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Vocea Basarabiei