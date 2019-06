Și-a revenit în mod miraculos după 27 de ani petrecuţi în comă

11:10

Proteste de amploare au avut loc în Georgia faţă de un discurs ţinut de un parlamentar rus, iar protestatarii au încercat să pătrundă în clădirea parlamentului, conform BBC. Poliţia a oprit protestatarii, folosind gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc, conform relatărilor. #Georgia: Anti-govt protest in #Tbilisi gets violent, demonstrators tried to storm parliament building https://t.co/GgkUXE7JkM […]