Ați știut de limonada neagră? Beneficiile limonadei cu cărbune medicinal

Fiecare părinte ştie ce diferenţă poate face un an în perioada de maturitate şi dezvoltare a copiilor. Un copil de un an abia poate merge, în timp ce un copil de doi ani deja poate alerga fără niciun fel de probleme. De asemenea, un copil de patru ani este în continuă mişcare, este curios şi pune întrebări, are o imaginaţie bogată, iar deja de la vârsta de cinci ani învaţă să asculte. De-a lungul anilor, copiii nu s-au schimbat deloc, dar aşteptările noastre în privinţa comportamentelor lor, da....