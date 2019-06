Consiliul Europei: Delegaţia rusă a fost readmisă în Adunarea Parlamentară

06:00

Selecţionata României s-a calificat în premieră în semifinalele unui Campionatul European de fotbal Under-21, dar a obţinut şi biletele pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, din 2020, după ce a terminat la egalitate cu formaţia Franţei, 0-0, luni seara, în Grupa C a turneului din Italia şi San Marino, pe Stadionul ''Dino Manuzzi'' din Cesena. România, un outsider, a reuşit să câştige Grupa C, după 4-1 cu Croaţia, 4-2 cu Anglia şi 0-0 cu Franţa, echipă care a intrat şi ea în careul de aşi din postura de cea mai bună echipă de pe locul secund. În semifinale, România va întâlni Germania, campioana en titre, joi, la Bologna (19:00). România nu a mai participat la Jocurile Olimpice din 1964, când selecţionata noastră ajunge în sferturile de finală. Aceasta va fi a patra participare a României în turneul olimpic de fotbal, după ediţiile din 1924, 1952, 1964. Tricolorii aveau trei variante pentru a obţine calificarea în semifinale, să câştige, să facă egal (cazuri în care câştigau grupa) sau să piardă la o diferenţă de maximum două goluri. Meciul a fost unul tactic din partea ambelor formaţii, conştiente de miză, astfel că rareori cele două echipe au riscat. România a avut prima ocazie a partidei, în min. 11, când Coman a fost deposedat in extremis de Amian, în marginea careului mic. Nedelcu a fost aproape de un gol spectaculos cu capul, de la 16 metri, în min. 16, dar balonul a ocolit de puţin buturile părăsite de Bernardoni. O fază controversată s-a petrecut în min. 18, când Cicâldău a fost busculat în careu de Amian, dar arbitrul bulgar nu a acordat penalty-ul cuvenit şi nici nu a făcut apel la arbitrajul video. Franţa a avut o posesie mai bună în acest meci şi a presat mai mult în debutul reprizei secunde, când a avut şi cea mai periculoasă situaţie, însă şutul lui Ntcham (54), de la 16 metri, a fost blocat de Rus. Puşcaş a beneficiat de o oportunitate mare de a înscrie, în min. 68 Puşcaş blocat in extremis de portar, după o pasă de excepţie de la Hagi. Rus a fost şi el periculos, lovitura sa de cap oprindu-se în blocajul lui Tousart, la centrarea lui Hagi (79). Franţa a avut o ultimă zvâcnire în final, dar şutul lui Guendouzi (90+4) a trecut peste poartă. Franţa - România 0-0 Stadionul ''Dino Manuzzi'' - Cesena: 12.861 spectatori Campionatul European Under-21 - Grupa C Au evoluat echipele: Franţa: 23. Paul Bernardoni - 2. Kelvin Amian, 4. Ibrahima Konate, 5. Dayot Upamecano, 15. Malang Sarr - 21. Olivier Ntcham, 6. Lucas Tousart (căpitan), 10. Matteo Guendouzi, 20. Marcus Thuram (7. Romain Del Castillo, 85) - 11. Jean-Philippe Mateta, 12. Jonathan Ikone (22. Jeff Reine-Adelaide, 85). Selecţioner: Sylvain Ripoll. Rezerve neutilizate: 1. Gautier Larsonneur, 22. Maxence Prevot - 13. Colin Dagba, 17. Moussa Niakhate, 19. Anthony Caci, 3. Fode Ballo-Toure, 8. Houssem Aouar, 18. Ibrahima Sissoko, 9. Moussa Dembele, 14. Jonathan Bamba. România: 1. Ionuţ Andrei Radu (căpitan) - 6. Cristian Manea, 5. Ionuţ Nedelcearu, 18. Adrian Rus, 2. Radu Boboc - 16. Dragoş Nedelcu, 17. Alexandru Cicâldău (21. Tudor Băluţă, 59) - 22. Darius Olaru (14. Vlad Dragomir, 72), 10. Ianis Hagi, 7. Florinel Coman - 9. George Puşcaş (11. Adrian Petre, 82). Selecţioner: Matei Mirel Rădoi. Rezerve neutilizate: 12. Cătălin Cabuz, 23. Andrei Daniel Vlad - 3. Florin-Bogdan Ştefan, 4. Alexandru Paşcanu, 8. Dennis Man, 13. Grigore Ricardo, 15. Virgil Ghiţă, 19. Andrei Ivan, 20. Andrei Ciobanu. Arbitru: Gheorghi Kabakov; arbitri asistenţi: Martin Margaritov, Divan Valkov (toţi din Bulgaria); al patrulea oficial: Bobby Madden (Scoţia); arbitru video: Ricardo De Burgos, arbitru asistent video: Xavier Estrada Fernandez (ambii din Spania) Delegat UEFA: Virgar Hvidbro (Feroe), observator UEFA pentru arbitri: Roberto Rosetti (Italia) Cartonaşe galbene: Rus (14), Manea (52), Thuram (58), Nedelcu (69).