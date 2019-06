Ce a declarat Filip după ce s-a văzut cu delegaţia Parlamentului European

09:30

Vlad Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova a anunațat cu puțin timp în urmă printr-o publicație pe pagina sa oficială de facebook că renunță la această funcție. Dragi prieteni,Am reflectat zilele acestea la situația prin care trece Partidul Democrat și ce ar trebui să fac eu, personal, pentru ca mai departe partidul să poată evolua cât mai activ și profesionist în opoziție, să ajute la crearea stabilității în țară.Așa cum au remarcat toți, inclusiv partenerii externi, PDM a făcut transferul de putere în mod pașnic, păstrându-se ordinea și echilibrul în țară, fără a expune cetățenii la riscuri. Chiar dacă am avut obiecții legate de modul în care s-a constituit noua alianța și de obiectivele ei, am considerat că diferendele politice nu trebuie lămurite din contul destabilizării țării, cu atât mai mult că există soluții politice pentru lămurirea lor și nu trebuie ca cetățenii să aibă de suferit.În ciuda acestei abordări constructive, Partidul Democrat este ținut acum sub o presiune uriașă, din cauza că unii și-au greșit ținta. Vor să se lupte cu mine, dar o fac cu partidul, ceea ce consider că nu este bine atât pentru PDM, cât și pentru partidele pro europene din actuala alianță.Partidul Democrat a ajuns în opoziție pentru că a luat decizia de a nu face alianță cu un partid care încerca să impună o agendă străină țării noastre, contrară intereselor cetățenilor moldoveni. Dacă pentru asta trebuie să plătească politic, partidul trebuie să fie gata să-și asume acest lucru și să meargă înainte cu demnitate. Timpul va demonstra că decizia noastră a fost cea corectă într-o situație care ar fi putut pune sub risc pe termen lung Republica Moldova și pe cetățenii ei.Una este însă să plătească partidul prețul politic pentru decizia asta, alta este să existe abuzuri și răfuieli împotriva oamenilor din partid și a funcționarilor din diferite instituții ale statului, care nu au nici o afiliere cu partidul. Cine vrea să se răfuiască politic să o facă cu mine, îmi asum eu integral rolul de țintă a abuzurilor de orice fel, dar să nu se războiască cu colegii din partid, cu colegii din fracțiunea parlamentară a partidului, care desigur, chiar dacă nu sunt la guvernare, au un rol foarte important în menținerea stabilității, independenței și a vectorului euroatlantic de dezvoltare a țării.Știu, azi, unii sunt euforici, alții sunt plini de resentimente și dorința de răzbunare, acestea toate vor trece, dar problemele din țară rămân și trebuie rezolvate. O fracțiune a Partidului Democrat cu deputați șantajați și presați, poate să devină o fracțiune vulnerabilă, lucru care ar putea fi chiar în defavoarea celor care astăzi comit aceste abuzuri și presiuni politice.Partidele pro europene din Parlament spun că au refuzat dialogul cu Partidul Democrat din cauza că au o problemă cu mine, eu fiind președintele partidului. Vreau să îndepărtez acest obstacol pentru viitor și vin cu o decizie prin care să fie clar că Partidul Democrat nu este dependent de un singur om, nu este dependent de mine. Mi-am depus astăzi mandatul de președinte al partidului și le-am propus colegilor să organizeze cât mai curând congresul partidului pentru a alege o nouă conducere și a aproba un nou program politic. De asemenea, pentru a opri speculațiile posibile, declar că am decis să nu mai candidez la acest congres pentru vreo funcție în partid.Am luat această decizie și pentru că Partidul Democrat are nevoie de un nou proiect politic în opoziție, un proiect care să fie elaborat după noile realități, de o nouă echipă de conducere.Cât ține de mandatul de deputat, acest mandat vizează în primul rând respectarea votului pe care l-au dat oamenii, fiind mandatul care a acumulat cel mai mare număr de voturi în Moldova, la alegerile din februarie. Nu doresc acest mandat pentru imunitate sau pentru altceva, este însă mandatul dat de oameni și orice decizie pe această temă urmează să fie luată de mine împreună cu ei, este mandatul care aparține cetățenilor din Nisporeni, nu mie sau altcuiva.Am avut onoarea să conduc Partidul Democrat într-o perioadă în care a făcut performanțe importante la guvernare și a luat în alegeri cel mai bun scor din istoria sa. Sunt rezultate care pe orice om politic l-ar face să fie împlinit. Însă toate acestea au fost posibile datorită echipei extraordinare a partidului și vreau să le mulțumesc din suflet tuturor colegilor, susținătorilor noștri, pentru sprijinul pe care mi l-au acordat în îndeplinirea mandatului de președinte al Partidului Democrat.Sunt sigur că noua conducere care va fi aleasă la congres va reuși să facă performanță politică și, pentru binele partidului și al țării, îmi doresc să reușească să obține rezultate și mai bune decât cele obținute în mandatul meu.Vladimir Plahotniuc