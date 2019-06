Recomandări #diez. Cele mai frumoase evenimente pentru ziua de marți, 25 iunie

12:00

Sectorul IT este unul dinamic, presupune multă comunicare și interacțiune, deși la prima vedere pare că cei care lucrează în domeniu scriu doar cod în diferite limbaje de programare. Profesioniștii IT reușesc să facă lucruri intangibile care vor avea un impact extraordinar pentru toată lumea. Campania de promovare a Carierei IT prezintă exemplele celor care activează în domeniu și au reușit să devină profesioniști consacrați. Vei putea afla chiar de la ei care sunt perspectivele, provocările, atuurile sectorului IT, căror cerințe trebuie să corespundă profesioniștii IT, dar și ce îi motivează să persevereze în acest domeniu.