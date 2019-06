VIDEO | Maia Sandu a avut o întrevedere cu vicepremierul rus Dmitri Kozak

13:50

Odată cu aprobarea noului Guvern la Chişinău, în relaţiile dintre Moldova şi Ucraina cel mai probabil va interveni o pauză, consideră expertul ucrainean Artiom Filipenko. Solicitat de reporterul agenţiei Infotag, el a menţionat că Ucraina intră într-o perioadă de incertitudine politică legată de alegerile parlamentare şi formarea ulterioară a Guvernului. "Este puţin probabil că Moldova va fi printre priorităţile lui Preşedintelui Vladimir Zelenski în viitorul apropiat. Pentru el acum este important să construiască relaţii cu principalii actori - SUA şi Uniunea Europeană, precum şi cu Franţa şi Germania, care influenţează politica UE şi sunt membri ai formatului Normandiei", consideră expertul. Potrivit lui, relaţiile ucraineano-moldoveneşti s-au dezvoltat în timpul preşedinţiei lui Petro Poroşenko, deoarece Kievul a înţeles importanţa Transnistriei pentru securitatea Ucrainei. "Iar Kievul a mers în întâmpinarea Moldovei, luând măsuri menite să consolideze paza pe segmentul transnistrean al frontierei ucraineano-moldoveneşti, restricţii asupra circulaţiei mărfurilor şi persoanelor la frontieră. În plus, a existat o bună relaţie personală între Poroşenko şi Plahotniuc. Zelenski nu are astfel de relaţii cu niciunul dintre politicienii moldoveni", a presupus Filipenko. În opinia sa, acum însăşi Moldova se află într-o perioadă de incertitudine, deoarece nu se ştie cât timp va exista noua coaliţie formată din astfel de forţe eterogene. "Din câte se poate înţelege, coaliţia a scos de pe ordinea de zi cele mai acute probleme, cum ar fi vectorul geopolitic al Republicii Moldova şi problema limbii ruse, acordând o atenţie deosebită "dezoligarhizării". Politica externă a Republicii Moldova se va concentra cel mai probabil pe restabilirea relaţiilor cu partenerii de dezvoltare, care au fost întrerupte în timpul guvernării Partidului Democrat, în primul rând cu UE. Iar conflictul transnistrean poate fi plasat pe plan secundar, căci acesta poate provoca dispute în cadrul coaliţiei", consideră expertul. Filipenko susţine că la Kiev există şi îngrijorări în ceea ce priveşte reglementarea transnistreană. "Acestea constau în faptul că autorităţilor de la Chişinău le va fi impus modelul rusesc de soluţionare a problemei transnistrene cu împuternici largi pentru Transnistria. Acest lucru va fi apoi impus şi Ucrainei pentru a pune capăt războiului în Donbass. Noua conducere a RM a dat asigurări că nu poate fi vorba de federalizarea Moldovei. Poate că în anul următor această problemă nu va apărea pe ordinea de zi. Dar trebuie să vedem o perspectivă strategică. Iar în Moldova este destul de real scenariul alegerilor anticipate, în care forţele proruse sunt capabile să învingă. Acest lucru, la rândul său, poate schimba şi atitudinea faţă de federalizare. Rusia, în dorinţa de a controla spaţiul postsovietic şi de a diviza lumea în sfere de influenţă, nu a plecat nicăieri", a sp us expertul. Cu toate acestea, chiar şi în aceste condiţii, Ucraina are ce oferi Republicii Moldova în problema transnistreană. "În primul rând, este vorba de continuarea practicii de creare a unor puncte comune de control la frontiera moldo-ucraineană. Este foarte important ca în relaţia Kievului şi Chişinăul cu Transnistria să existe o transparenţă şi o claritate maximă. Deoarece, în trecutul recent, au fost cazuri când Ucraina a impus restricţii sau sancţiuni împotriva Transnistriei sau unor întreprinderi din regiunea transnistreană, după care a trebuit să le anuleze la cererea guvernului moldovean. Un exemplu clasic este situaţia cu Uzina Metalurgică Moldovenească de la Rîbniţa", a reamintit analistul ucrainean.