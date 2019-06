Jurnalul orei 17, 24 Iunie

00:20

Volumul „Democratia sub asediu. Romania in context regional” a fost lansat aseara la Chisinau, in prezenta istoricului si analistului politic de la Bucuresti Armand Gosu, care este si unul dintre coordonatorii lucrarii. Cartea va contribui la intelegerea etapei in care se afla regimul politic din Romania, dar si din cateva tari vecine: Ungaria, Turcia, Republica Moldova si Federatia Rusa, a spus Armand Gosu.