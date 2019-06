Dmitri Kozak îl ATACĂ pe Vlad Plahotniuc: „Este un criminal”

12:00

Președintele de onoare al PDM, Dumitru Diacov, a comentat anunțul de astăzi al lui Vlad Plahotniuc privind retragerea de la conducerea formațiunii. „Salut decizia lui Vlad Plahotniuc de a depune mandatul de presedinte al PDM. Este o decizie matura si resonsabila. Pentru a evita orice speculatii declar cu toata responsabilitatea ca nu am de gand sa ma implic in lupta pentru functia de presedinte al partidului. Desi nu sunt indiferent de soarta partidului si cine trebuie sa vina la carma lui in situatia deloc nu simpla de astazi!”, a afirmat Dumitru Diacov. Vlad Plahotniuc a anunțat că demisionează de la șefia PDM, deoarece nu vrea să fie un obstacol în calea formațiunii, în condițiile în care celelalte partide creează presiuni asupra PDM din cauza că vor să se răfuiască cu el.