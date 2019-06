Germania: Şefa CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, îşi exprimă susţinerea faţă de Manfred Weber

15:40

Trompetistul Dave Bartholomew, muzician din New Orleans, unul dintre pionierii rock and roll-ului, cunoscut în special pentru colaborarea cu legendarul Fat Domino, a murit la vârsta de 100 de ani, potrivit Variety. Bartholomew, care a colaborat la scrierea şi producerea unor piese celebre precum "Ain’t That a Shame", "I’m Walkin’" şi "Let the Four Winds Blow", a murit duminică, la spitalul din New Orleans, a anunţat fiul său cel mare Dave Bartholomew Jr. pentru Associated Press. A început să col...