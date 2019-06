R. Moldova, reprezentată la un festival din Irlanda: „Promovăm țara și oamenii noștri”

Reprezentanții diasporei moldovenești din Irlanda au participat ieri la „Flavours of South Dublin Festival”, un eveniment organizat în fiecare an în capitala Irlandei de către Primăria orașului. Festivalul are drept scop consolidarea comunității prin diversificare și oferă șansa cetățenilor străini să-și prezinte cultura și tradițiile țării de origine. La festivalul din Dublin, R. Moldova a […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8