Noi proprietari la compania ce a concesionat Gările și stațiile auto din Moldova

07:10

Stanislav Pavlovschi a depus cerere de demisie din funcția de ministru al justiției în Guvernul condus de Maia Sandu. După revocarea lui Stanislav Pavlovschi, prim-ministra a înaintat propunerea ca în această funcție să fie numită Olesea Stamate. Într-o postare pe Facebook, Stanislav Pavlovschi menționează că a primit propunerea de a deveni ministru al justiției de la conducerea Blocului ACUM ca pe o mare onoare. Și a considerat că va fi capabil să schimbe în bine multe lucruri în acest domeniu. Însă, în perioada lucrului asupra Planului de Acțiuni în domeniul justiției, a identificat mai multe incompatibilități de caracter personal, care, din păcate, potrivit Constituției, fac imposibilă activitatea sa în calitate de membru al Guvernului. „Fiind un jurist cu experiență de mai mult de 39 de ani, dintre care șase ani și jumătate în calitate de judecător la Curtea Europeană, eu tratez Constituția ca pe un lucru sfânt, care trebuie respectat cu strictețe. Noi, cei care facem parte din Partidul Politic Platforma Demnitate și Adevăr, din Blocul ACUM am declarat și am probat prin acțiuni concrete, că suntem diferiți de cei care au fost măturați de la putere de voința suverană a poporului Republicii Moldova și că legea pentru noi este mai presus de toate. Anume din aceste considerente, eu nu am căutat diferite chichițe legislative, ca să mă mențin cu orice preț în funcția de ministru și am hotărât să înaintez doamnei prim-ministru Maia Sandu declarația mea de incompatibilitate și încetare a funcției de membru al Guvernului”, susține Stanislav Pavlovschi. La scurt timp, premierul Maia Sandu a anunțat că o propune pe Olesea Stamate să fie numită în funcția de ministru al justiției. „Doamna Stamate a fost până în prezent președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Este licențiată în drept, magistru în studii europene avansate la Colegiul Europei și avocat. Are experiență vastă în domeniile justiție, afaceri interne și reforma administrației publice centrale. Îi mulțumesc că a acceptat propunerea de a face parte din echipa guvernamentală și îi doresc mult succes în activitate”, menționează Maia Sandu într-o postare pe Facebook. Pentru ziua de luni, 24 iunie, este programată depunerea jurământului de către noul ministru al justiției, Olesea Stamate, iar ulterior va avea loc prezentarea echipei de la Ministerul Justiției.