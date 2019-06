Candidatul opoziţiei a câştigat şi la repetarea scrutinului de la Istanbul

11:50

Filmările pentru cea de-a patra parte a francizei SF de succes "Matrix", regizată de surorile Lilly şi Lana Wachowski, vor debuta în 2020, la Chicago, în SUA, iar Michael B. Jordan a fost distribuit în rolul principal, potrivit bfmtv.com. Scenariul noului film este semnat de Zak Penn, care a fost şi coscenaristul lungmetrajelor "X-Men 2", "X-Men: The Last Stand" şi "The Avengers". Keanu Reeves, interpretul lui Neo, a declarat deja că nu vrea să îşi reia rolul. Partitura principală i-a fost dist...