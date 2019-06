Vlad Plahotniuc se retrage de la șefia PDM

08:20

James Bond a avut parte de o vizită regală pe platourile unde se filmează cel de-al 25-lea film al francizei. Prinţul Charles în persoană a mers la studiourile Pinewood din Iver Heath, unde s-a întâlnit cu actorul Daniel Craig, care joacă rolul agentului 007, dar şi cu Ralph Fiennes şi Naomie Harris, ce interpretează personajele M, respectiv Moneypenny. Acesta l-a întâlnit și pe regizorul Cary Joji Fukunaga. Prințul moștenitor, în vârstă de 70 de ani, și cel mai mare fiu al reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a vizitat interiorul biroului în care lucrează personajul “M” – şeful serviciilor secrete. De asemenea, prinţul Charles a vizionat pe monitorul regizorului o scenă care era filmată şi a admirat două automobile Aston Martin utilizate în această producţie. Prinţul Charles care patronează British Film Institute de peste 40 de ani a avut timp să socializeze cu mai mulți membri din distribuția filmului, în special cu Daniel Craig (51 de ani). NEWS: Aston Martin DB5, Aston Martin V8 and Aston Martin Valhalla will star in Bond 25, the latest instalment in the @007 franchise. pic.twitter.com/V6WA7P5kUD— Aston Martin (@astonmartin) June 20, 2019 Moștenitorul tronului britanic este un fan înrăit al lui James Bond. Prințul a participat la premiera celui de-al 23 film al francizei – „Skyfall” – care a avut loc în 2012, la Londra, împreună cu soția sa Camilla, Ducesa de Cornwall. Următorul film din seria James Bond va fi lansat pe 8 aprilie 2020. Bond 25 va fi al cincilea film cu Daniel Craig în rolul celebrului spion, după „Casino Royale” (2006), „Quantum of Solace/007: Partea lui de consolare” (2008), „Skyfall/007: Coordonata Skyfall” (2012) și „Spectre” (2015).