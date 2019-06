Ministrul Justiției, Stanislav Pavlovschi, și-a dat demisia. CINE îl va înlocui

14:45

Se pare că Samsung va prezenta nu unul, ci patru dispozitive din gama Note10, dintre care două vor fi variante cu antene 5G, care vor păşi pe urmele modelului Galaxy S10 5G, lansat în primăvara acestui an. Potrivit CNET, lansarea Galaxy Note10 va avea loc în cadrul unui eveniment Unpacked, organizat pentru al doilea an la rând în New York, în Barcalys Center. Aici sunt aşteptate noile modele Samsung Galaxy Note10, Note10 Pro şi variante 5G ale acestora, specificaţiile de bază urmând a fi similare între modele, dimensiunile şi acumulatorii fiind variabilele principale, scrie go4it. Galaxy Note10 în varianta de bază urmează să integreze un display Dynamic AMOLED de 6,3” cu rezoluţie QHD, un chipset Snapdragon 855 (Exynos 9825 pe piaţa internaţională), 8 sau 12 GB memorie RAM şi stocare internă de până la 512 sau 1 TB. Camera de pe spate va fi similară cu cea de pe seria S10, cu trei senzori (12 + 12 + 16 megapixeli) în format wide, tele şi ultra-wide. Acumulatorul va fi de 3.400 mAh, conform zvonurilor, în timp ce camera frontală va fi integrată într-o perforaţie poziţionată pe centru. Camera de pe Note10 va fi cu un singur senzor. De asemenea, telefonul va integra un senzor de amprentă ultrasonic. Diferenţele între Note10 şi Note10 Pro nu for fi foarte mari. Varianta superioară va veni echipată cu un ecran de 6,7” bazat pe aceeaşi tehnologie Dynamic AMOLED, fiind similar cu cel de pe Galaxy S10 5G. Camera foto a acestuia va integra şi un senzor TOF pentru detecţia adâncimii, iar acumulatorul va avea o capacitate de 4.500 mAh. Toate modelele Note10 vor fi echipate cu un stylus S-Pen şi aparent cu un ecran care va reda şi sunet, difuzorul pentru apeluri fiind eliminat din partea de sus a display-ului. Astfel, Note10 ar putea fi un dispozitiv care va reda sunet mono prin difuzoare. Când vine vorba despre preţ, Samsung s-ar putea să întreacă chiar şi oferta celor de la Apple. Modelul de bază, Galaxy Note10 este aşteptat la un preţ de pornire de aproximativ 1.100-1.200 dolari, în timp ce Note10 Pro va porni de la un preţ cu 100 de dolari în plus, sau mai mult. Variantele 5G vor fi de asemenea mai scumpe. Companiile au dezvăluit că antenele 5G adaugă aproximativ 300 de dolari în plus la preţul unui dispozitiv, deci ne putem aştepta la 1.400-1.500 dolari pentru cel mai ieftin Note 5G. Totuşi, preţurile vor rămâne mai mici decât în cazul lui Galaxy Fold, care porneşte de la 2.000 dolari.