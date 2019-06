Substanţa anestezică care l-a ucis pe Michael Jackson încă stârneşte curiozitatea pacienţilor

16:50

„În baza cererii de demisie, am propus revocarea domnului Stanislav Pavlovschi din funcția de ministru al justiției. Îi mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o până în acest moment. În același timp, am înaintat propunerea ca doamna Olesea Stamate să fie numită în funcția de ministru al justiției. Doamna Stamate a fost până în prezent Președinte al Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. Este licențiată în drept, magistru în studii europene avansate la Colegiul Europei și av...