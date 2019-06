Horoscopul săptămânii 24-30 iunie. Iată ce ți-au rezervat astrele în materie de dragoste, sănătate și bani

13:10

Vara este sezonul genților colorate și mai îndrăznețe. Cu siguranță ai văzut la o mulțime de fashioniste genți care mai de care. Să știi că e timpul potrivit să fii și tu mai îndrăzneață cu acetse accesorii. Vezi câteva sugestii The baguette O știm bine, pentru că era the IT bag la începutul anilor 2000, iar dacă […]