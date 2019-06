In circumscriptiile uninominale unde Maia Sandu si Andrei Nastase au iesit invingatori trebuie sa fie organizate alegeri parlamentare repetate. Asa cum liderul PAS si cel al PPDA au fost alesi in functia de premier si vicepremier, cineva trebuie sa le ia locul in legislativ - VIDEO

