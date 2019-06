Interpretul Vasile Macovei SE IUBEȘTE cu Vice-Miss Moldova 2018? FOTO//

14:40

În presa internaţională au apărut nişte zvonuri privind starea de sănătate îngrijorătoare a celebrei actriţe, care, chipurile, ar fi fost pe punctul de a leşina în timpul filmărilor la thrillerul ”Those who wish me dead”, scrie okmagazine.ro O sursă care se află alături de actriţă pe platourile de filmare susţine că actriţa mănâncă foarte puţin, […]