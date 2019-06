Candu: Dacă raportul Kroll II s-ar face public, probele pe care le conține nu mai pot fi folosite în instanță

05:00

Berbec S-ar putea ca astazi sa fiti pusi in situatia in care trebuie sa alegeti intre doi prieteni, cel mai probabil in urma unui conflict ce a luat amploare si care nu pare a putea fi dezamorsat prea usor. Desi veti avea sansa sa rezolvati conflictul prin propunerea unui compromis, aveti dreptul sa ramaneti impartiali. Vor exista conflicte si la locul de munca, insa ...