EURO U21 /// Anglia vs România 2-4 / Tricolorii, cu un pas în semifinale după un final nebun de meci / VIDEO REZUMAT

România are echipă, România are viitor! După ce au învins Croația (4-1), "tricolorii" au mai produs o victimă la Campionatul European de tineret învingând cu 4-2, pe Stadionul "Dino Manuzzi'' din Cesena, selecționata Angliei. Pușcaș (76' din penalti), Hagi (85'), Coman (89' - contribuție imensă a portarului Henderson și '93) au adus încă trei puncte și Naționala Under 21 a țării noastre este cu un pas în semifinalele competiției.

