Ședință amânată în dosarul Grigorciuc

Proteste marcate de violente in Georgia. Aproximativ 10 mii de oameni s-au adunat in fata Parlamentului de la Tbilisi pentru a protesta fata de prezenta unui deputat rus in plenul legislativului. Manifestantii au incercat sa intre in cladirea Parlamentului, dar au fost opriti de fortele speciale, care au utilizat gaze lacrimogene, tunuri de apa si gloante de cauciuc. In urma confruntarilor, 240 de oameni au fost raniti, iar in jur de 100 dintre ei au fost internati in spitale. In consecinta, astazi, presedintele Parlamentul a demisionat.