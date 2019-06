Numărul persoanelor care s-au intoxicat la o masă de pomenire din Soroca a ajuns la 56

13:10

(update 13:00) Întâlnirea prim-ministrei Maia Sandu cu autoritățile locale a luat sfârșit.(update 12:46) Maia Sandu, către primari: Avem nevoie de contribuția și prounerile dumneavostră. Am auzit discuțiile și dezabterile privind proiectele care sunt în derulare. Noi o să contiunăm proiectele inițiate dacă acestea sunt corecte. Proiectul „Drumuri bune” costă peste 2 miliarde de lei, iar în buget sunt alocate 900 milioane de lei...O să vă rog să delegați câte o persoană pentru ca să avem aceste discuții. Fondurile trebuie distribuite echitabil. (update 12:35) Primărița orașului Dorchia, Nina Cereteu: Vorbesc din numele primarilor din opoziție. Vreau să vă rog să nu ne mai divizați în „ai noștri” și „ai voștri”. Am obosit. Am obosit de acele dosare penale. Vreau să vă îndemn să faceți vizite în teritoriu și ar fi binevenit să fie revizuit rolul și locul admnistrației locale de nivelul 2.