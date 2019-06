Cine poate interveni în Comisia Electorală Centrală?

10:20

Un oficial american a declarat că Statele Unite s-au pregătit pentru lovituri militare împotriva Iranului după doborârea unei drone americane în Golful Ormuz, dar operațiunea a fost abandonată cu doar câteva ore înainte de ora planificată. Oficialul care a vorbit sub condiția anonimatului, nefiind autorizat să facă declarații despre operațiune, a spus că printre țintele bombardamentelor americane urmau să se numere radare și baterii de rachete balistice. New York Times a informat că președintele Donald Trump a aprobat loviturile joi seară, dar apoi le-a anulat. Ziarul a citat oficiali de rang înalt din administrație, sub condiția anonimatului. Casa Albă a refuzat joi seară să comenteze informația. Întrebat ceva mai devreme joi dacă va fi o ripostă la doborârea dronei, Trump spusese: „Veți afla curând”.