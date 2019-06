25.047 persoane au murit anul trecut in accidente rutiere pe teritoriul UE. Care a fost situatia in Romania?

15:15

Gigantul Munich Re a incheiat un parteneriat cu Luko, o companie InsurTech din Franta, care foloseste Inteligenta Artificiala si imagini prin satelit pentru asigurarea locuintelor. Desi a aparut de numai un an, Luko are deja 10.000 de clienti, in conditiile in care, pentru inceput, a asigurat doar apartamente. La un an distanta, specialistii Luko au dezvoltat o tehnologie despre care spun ca este prima la nivel global in ceea ce priveste segmentul de solutii personalizate de asigurare a locuintei.