Lampa Fermecată, 21 Iunie

20:30

Toate benzinariile duty-free, magazinele, barurile si restaurantele de acest tip, amplasate la intrarea in Republica Moldova, inclusiv in regiunea transnistreana, vor fi interzise. Anuntul a fost facut astazi de prim-ministrul Maia Sandu, in cadrul sedintei Guvernului. Asta dupa ce premierul i-a rugat pe deputati sa elaboreze si sa inregistreze in regim de urgenta un proiect de lege in acest sens.