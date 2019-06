Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene a încheiat 90 de dosare legislative

16:15

Cele două forțe, aflate pe poziții radical diferite anterior, și-au unit eforturile pentru a "de-oligarhiza" Moldova după răsturnarea regimului Partidului Democrat, controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc. Președintele Igor Dodon, liderul de facto al socialiștilor, a cerut luni adoptarea unui moratoriu privind divergențele ideologice și geopolitice, precizând că scopul principal al noului guvern este acela de a se consolida și de a nu permite fostului partid de guvernământ să revină la putere. "Regimul [n.r.: democrat] a suferit o înfrângere dar nu a renunțat. Se ascunde în toate structurile de stat, în organele de forță și în administrațiile publice locale. Fostul regim vrea să se răzbune cât mai curând posibil și va încerca să destabilizeze situația", a prezis Dodon. El a adăugat că, pentru a evita revenirea la putere a Partidului Democrat, noua majoritate parlamentară și noul guvern "trebuie să acționeze împreună și ca o echipă unită". Unii deputați din blocul ACUM, din care face parte și prmierul Sandu, sunt de acord cu Dodon. "Acest moratoriu este un alt pas, ceea ce arată o maturitate politică, care nu a mai existat până acum în Moldova", a declarat deputatul Vladimir Bolea, luni, într-o emisiune TV cu caracter politic. Cu toate acestea, Dodon a trimis semnale mixte despre modul în care un sistem judiciar cu adevărat independent poate fi restabilit în Moldova, după ce premierul Sandu a spus că dorește ca fostul șef anti-corupție de la București, Laura Codruta Kovesi, să coordoneze acest efort. "Ar fi un scenariu minunat pentru noi, deși nu știu dacă Kovesi este interesată", a spus ea. "Vrem cei mai buni specialiști - oameni independenți de sistemul nostru, care a fost prea mult timp afectat de tot felul de scheme de corupție", a adăugat Sandu. Dodon nu este de acord. Președintele pro-rus a declarat, luni, într-o emisiune politică că nu-i place ideea ca un cetățean străin care să servească drept procuror general. "Ar trebui să fie cetățean al țării noastre. Nu sunt împotriva specialiștilor din alte țări - dar când le dați conducerea unor astfel de instituții, înseamnă interferențe străine - și sunt sigur că majoritatea cetățenilor mă vor sprijini în acest sens ", a spus Dodon. Intențiile reformiste ale lui Dodon și ale Partidului Socialist, PSRM, sunt privite cu oarecare scepticism la Chișinău. "Curățirea justiției de persoanele corupte sau controlate politic va dura mult timp", a declarat expertul politic Mihai Isac pentru BIRN. El a adăugat că sistemul judiciar corupt a fost folosit de mult timp ca armă politică în Moldova, nu numai de către democrați și Plahotniuc, despre care a spus că a preluat și a perfecționat modelul de la guvernele anterioare. "Persoanele corupte din sistemul judiciar vor căuta un nou stăpân pentru a îl servi, iar Dodon este gata să le primească", a avertizat expertul. Isac a subliniat că numirea unui nou procuror general va fi un test pentru noua coaliție, deoarece socialiștii vor rezista probabil numirii în post a unei persoane pe care nu o pot controla. "Un procuror general independent, sau orice structură care contraatacă puternic corupția, va afecta, de asemenea, interesele de afaceri ale politicienilor socialiști implicați în diverse scheme ilegale dezvăluite de mass-media de-a lungul anilor", a adăugat el. Pe de altă parte, Angela Grămadă, directorul Asociației Experții pentru Securitate și Afaceri Globale (ESGA), a declarat pentru BIRN că modelul de utilizare a experților străini în reformarea sistemului judiciar a fost aplicat și în Ucraina - unde nu a reușit. "Un procuror străin nu este neapărat soluția pentru reforma judiciară; ceea ce este necesar este voința politică și organizarea de concursuri transparente pentru pozițiile cheie ", a spus Gramada. Război de PR înaintea alegerilor prezidențiale Analiștii politici prevăd, de asemenea, o adevărată întrecere între Sandu și Dodon pentru a obține o imagine cât mai bună din punct de vedere electoral în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale din 2020, dar și alegerilor locale programate pentru 20 octombrie și posibile alegeri parlamentare anticipate. Sandu a avut întotdeauna o imagine bună ca o figură centrală în lupta anti-corupție și a demersurilor reformiste iar dacă guvernul ei va avea rezultate, se poate aștepta să-i sporească numărul de susținători. Dar și Dodon curtează publicul. "Dodon încearcă să pară cât mai implicat în lupta anti-corupție și și-a abandonat toată retorica negativă cu privire la Uniunea Europeană și România pentru a mai câștiga popularitate", a menționat Isac. Cu un singur an de plecare în funcția de președinte, trebuie să-i convingă pe moldoveni că merită un alt mandat. Dodon este, totuși, asociat în mintea multor oameni cu Plahtoniuc, care la ajutat să devină președinte în 2016, după ce și-a pus imperiul media în serviciul lui Dodon și l-a folosit pentru a ataca persoana lui Sandu. Analiștii din Moldova spun că doar sprijinul Rusiei pentru noua coaliție și propria lui lăcomie l-au împiedicat pe Dodon să formeze o alianță cu Plahotniuc. "Dodon a negociat din greu cu Plahotniuc până în ultima clipă, cerând tot mai mult până când liderii Partidului Democrat l-au respins", a adăugat Isac. Videoclipurile în care Dodon negociază cu Plahotniuc, care au fost făcute publice pe 8 iunie, îl arată pe liderul de la Chișinău negociind inclusiv problema delicată a federalizării Republicii Moldova, cu un plan pentru regiunea separatistă a Transnistriei, susținut și promovat de Moscova. Dodon și Plahotniuc s-au aliat, de asemenea, în ultimii ani, în problema schimbării sistemului electoral într-un sistem mixt și a vânzării către străini de cetățenii ale Republicii Moldova, în condiții dubioase. Sistemul de apărare și intelligence, vânat de socialiști După formarea noului guvern de coaliție, Dodon și socialiștii au manifestat un interes deosebit pentru preluarea controlului asupra instituțiilor de securitate importante, în special a Ministerului Apărării și a Serviciului de Securitate și Informații (SIS). Ei au cerut și Ministerul Reintegrării, care gestionează problema crucială a problemei transnistrene. Dacă socialiștii au obținut deja Ministerul Apărării, cererea de a acorda președintelui mai multe pârghii de control asupra SIS este încă în dezbatere în parlament, iar deputații ACUM sunt supuși presiunii pentru a nu accepta solicitările lui Dodon. "Prin numirea unui fost consilier prezidential ca nou ministru al apărării, Dodon și-a subordonat întregul sector al apărării și al serviciilor de informații", a menționat Isac. Isac a subliniat că aceasta ar putea conduce la o criză de securitate pentru Moldova, afectând relațiilor sale cu NATO, lucru pe care Dodon l-a mai făcut înainte, când a interzis soldaților moldoveni să participe la exerciții militare conduse de NATO în regiune în 2017. "Dodon militează pentru neutralitatea permanentă a Moldovei, ignorând prezența militară a Rusiei în Transnistria", a adăugat Isac. Cu toate acestea, Dodon a arătat mai multă deschidere spre Vest în ultimele câteva săptămâni, în parte pentru îl detrona pe Plahotniuc, dar și pentru a face față noului premier pro-european Maia Sandu. Dodon a declarat marți la radio Europa Liberă că este dispus să se întâlnească cu liderii Ucrainei și României, care sunt nemulțumiți de poziția sa pro-rusă. "Am avut o convorbire telefonică cu [președintele Ucrainei Volodimir] Zelenski; am stabilit primele contacte [...] și în ceea ce privește relațiile moldo-române, am vorbit săptămâna trecută cu consilierul pentru politică externă Iohannis [Bogdan Aurescu] al președintelui Johannis", a amintit Dodon. Cu toate acestea, analiștii consideră că Dodon a făcut aceste declarații pentru electoratul proeuropean din Moldova și pentru noii săi parteneri de coaliție, fără a afectași agenda pe termen lung a administrației sale prezidențiale. "Vizita lui Dodon la Minsk, la sfârșitul acestei săptămâni, când are programate întâlniri cu prim-ministrul rus Medvedev și cu alți înalți oficiali ruși, arată poziția politică reală a administrației Dodon", a comentat Isac. Dodon a împins-o, de asemenea, pe Sandu să arate mai multă deschidere spre est pentru a pune ACUM în acord cu poziția socialiștilor și a lui personal privind echilibru politic dintre Occident și Est. Dodon a declarat, chiar luni, la o emisiune politică de televiziune că "sub conducerea lui Sandu vom avea o relație mai bună cu Rusia". Întrebat despre o eventuală întâlnire între Sandu și omologul său rus, Dmitri Medvedev, Dodon a glumit că ar putea organiza chiar o întâlnire între ea și președintele rus Vladimir Putin. Declarația lui Dodon a venit după ce Ministerul rus de Externe și-a exprimat dorința de a purta discuții și de a avea relații mai bune cu noul guvern de la Chișinău. ESGA Angela Gramada a declarat pentru BIRN că Moldova nu ar trebui să fie păcălită de expresiile de bunăvoință ale Rusiei. "Nu cred că cineva din Moldova crede că Rusia are intenții oneste. Rusia nu susține actorii politici la întâmplare. Moscova evaluează profilurile politice și psihologice și acționează în nume propriilor interese. Acest lucru ar trebui să facă autoritățile de la Chișinău ", a susținut ea. Dacă Dodon dorește să deschidă porțile pentru Sandu la Moscova, demersurile ar trebui făcute într-un mod transparent, a adăugat ea. "Dacă acest guvern vrea să supraviețuiască, trebuie să acționeze în mod transparent, responsabil, să invite societatea civilă la dialog, să asculte recomandările și să vorbească în mod transparent cu cetățenii", a concluzionat ea.