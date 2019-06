Programul de activitate al noului Guvern a fost publicat pe pagina oficială a instituţiei

12:00

După cel de-al treilea lungmetraj din 2010 ce părea să încheie magistral saga "Toy Story", Pixar îi recuperează din nou pe carismaticii Woody, Buzz Lightyear şi celelalte personaje simpaticei ale acestei francize animate în "Toy Story 4", un film regizat de cineastul debutant Josh Cooley şi care, în versiunea originală, mizează pe vocile reputaţilor actori Tom Hanks, Tim Allen, Christina Hendricks, Tony Hale, Annie Potts, Jordan Peele şi Keanu Reeves. Această nouă aventură de animaţie începe cu apariţia lui Forky, o jucărie deosebită construită de fetiţa Bonnie cu ajutorul unei furculiţe din plastic şi plastilină. Sângeroasa şi lugubra păpuşă Chucky se întoarce pe marile ecrane în "Child's Play", un film care realizează o cotitură în genul clasic horror, în regia lui Lars Klevberg ("Polaroid", 2019) şi cu o distribuţie din care fac parte Aubrey Plaza, Gabriel Bateman şi Brian Tyree Henry. Încă o dată, Chucky pare să fie jucăria perfectă pentru un copil, când, de fapt, se dovedeşte a fi o maşinărie menită să ucidă din nou în "Child's Play", devenind o păpuşă dotată cu inteligenţă artificială, care poate manevra după bunul plac aparatele electrocasnice. Luc Besson, cunoscut pentru filme ca "Léon" (1994) şi "The Fifth Element" (1997), prezintă în acest weekend lungmetrajul "Anna", un thriller care este lansat în acest sfârşit de săptămână pe marile ecrane fără prea mult zgomot şi aproape fără promovare, având în vedere că tot mai multe femei l-au acuzat recent pe regizorul francez de hărţuire şi agresiune sexuală. Urmând exemplul unor filme ca "Nikita" (1990) şi "Lucy" (2014), două thrillere de acţiune în care Besson a mizat pe o actriţă protagonistă, "Anna" are ca eroină un supermodel rus, înzestrată cu abilităţi extraordinare de asasin. În rolul principal apare debutanta Sasha Luss, alături de experimentaţii actori Helen Mirren, Luke Evans şi Cillian Murphy. Actriţa Jessie Buckley, pe care spectatorii au văzut-o recent în serialul "Chernobyl", este protagonista filmului "Wild Rose", în regia britanicului Tom Harper. Îmbinând drama cu comedia, filmul prezintă povestea unei tinere scoţiene care visează să devină o vedetă a muzicii country pentru a triumfa în mediul deosebit de competitiv din Nashville.