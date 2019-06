(doc) În 2019, vor fi asamblate 17 troleibuze dotate cu instalații de aer condiționat, sisteme de supraveghere, prize USB și oglinzi electrice

10:20

(update 10:10) Maia Sandu: Fiecare dintre dumneavoastră reprezentați o cuminitate cu nevoile și bucuriile ei. Peste 700 de comunități sunt aici. Avem un interes comun - interesul cetățeanului... Îmi imaginez cât de greu e se să fii primar și funcționar public în RM. Să fii primar este un lucru complicat. Trebuie să înțelegi nevoile oamenilor. Trebuie să găsești resurse. A fi primar în țara noastră e de câteva ori mai dificil....Vreau să știți că înțelegem prin ce coșmar ați trecut în ultimii ani. Știm că ați fost amenințați, șantajați....am înțeles ascest lucru și nu am condamnat niciodată acțiunile dumneavoastră. Am condamnat regimul care a sufocat autoritățile locale. Noi am înțeles prin ce treceți. Nu am venit să ne răzbunăm, am venit să lucrăm împreună și să consolidăm instituții și procese democratice. Acest Executiv va trata cu respect absolut toți aleșii locali, indiferent de aparteneța poltică. Contează să vă faceți lucru cu dedicație, în interseul cetățeanului.