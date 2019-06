Acestea sunt cele mai întâlnire deficiențe nutritive

16:20

20 iunie, o zi frumoasă de vară și perfect potrivită pentru un astfel de eveniment cum este „Cireșarul Copiilor”. Când am aflat despre desfășurarea acestuia nu am stat mult pe gânduri și am făcut o vizită Grădiniței nr. 225 ca să vedem programul celei de-a 4-a ediții a evenimentului devenit deja tradiție. În incinta grădiniței […]