Eduard Harunjen nu este mulțumit de faptul cum se desfășoară „dosarul miliardului”

17:20

Uniunea Europeană ar putea relua în toamna acestui an asistența financiară acordată țării noastre, dacă Guvernul Republicii Moldova va îndeplini angajamentele asumate și va implementa reforme. Despre aceasta a anunțat miercuri, 19 iunie, la Chișinău, Comisarul european pentru politica de vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, transmite MOLDPRES.„Am prezentat fostului premier Pavel Filip încă în septembrie anul trecut o listă de domenii în care noi ne așteptăm la schimbări. Aceasta a fost doar parțial abordată și eu am încredere că noul guvern va aborda aceste subiecte în mod de urgență și am încrederea că vom putea relua achitările, inclusiv suportul bugetar și asistența macrofinanciară în toamnă, începând din septembrie, cu condiția că toate aceste solicitări sunt abordate în mod adecvat. După discuția noastră de astăzi nu am niciun dubiu că așa se va întâmpla”, a declarat oficialul european.