O mie şi o sută de mişmaşuri

În cadrul Partidului conservator din Marea Britanie astăzi are loc ultima rundă de voturi pentru desemnarea primilor doi candidați la funcția de lider al partidului și implicit de premier. Votul final în vor avea membrii partidului conservator.Premierul Theresa May a demisionat pe 7 iunie, dar a rămas în funcție până la alegerea succesorului. Demisia lui May a fost provocată de eșecul de a trece prin Parlamentul acordul negociat cu Uniunea Europeană privind ieșierea Marii Britanii din UE. Brexitul trebuia să aibă loc pe 29 martie, a fost amânat între timp până pe 31 octombrie pentru că Parlamentul de la Londra, deși a respins acordul reglementând Brexit-ul, nu vrea nici un Brexit fără acord. Șansele cele mai mari la succesiunea premierului May le are fostul ei ministru de externe și avocat al Brexit-ului „dur”, Boris Johnson.