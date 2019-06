Accent Info 20 июня 2019 (MD)

20:20

• La invitația Președintelui Alexandr Lukașenko, președintele Dodon întreprinde o scurtă vizită de lucru în Republica Belarus. • “În cursul întrevederii cu Alexandr Lukașenko am discutat un spectru larg de chestiuni ce țin de relațiile bilaterale și am constatat dezvoltarea dinamică a acestora la toate nivelurile, pe parcursul a 27 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice. Am menționat, în special, interacțiunea permanentă dintre șefii de stat și de guvern ale țărilor noastre, a președinți...