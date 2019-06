Piramida lui Plahotniuc se risipeste. Slujitorii sai sunt expulzati din institutiile statului - dw.com

18:00

Ce spun oamenii care au iesit din blocul de la Otaci, cu doar cateva minute inainte ca o parte din acesta sa se prabuseasca: „Tragedie, imi vine sa plang. Am luat copiii, iar in 10 minute s-a prabusit cladirea. Copilul este invalid, in acel moment facea baie” - VIDEO