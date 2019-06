Banca Naţională a României lansează un set de monede cu tema Desăvârşirea Marii Uniri - Alexandru Marghiloman

08:30

Berbec Berbecii vor găsi o modalitate de îmbogăţire în această zi. Există o persoană care vă va oferi imboldul de a porni o nouă afacere, iar cei apropiaţi vă vor fi alături cu sfaturi şi ajutor. Aveţi încredere în potenţialul vostru şi mergeţi tot înainte. S-ar putea ca la finalul zilei să puneţi capul pe pernă cu siguranţa unui succes răsunător. Taur Taurii trebuie să înveţe să îşi pună în ordine gândurile, ideile şi planurile de viitor. Nu vă aruncaţi cu capul înainte în proiecte complicate, care necesită timp şi efort, ci mai degrabă faceţi paşi mici, dar siguri. În căutarea dragostei s-ar putea să întâlniţi pe cineva interesant, cu care aveţi multe în comun. Aveţi inima deschisă spre noi oportunităţi în sfera amoroasă. Gemeni Gemeni, nu vă grăbiţi în afacerile personale. Nu este exclus conflictul cu un partener, fie el de relaţie sau din domeniul finanţelor. Aveţi răbdare, comunicaţi eficient şi veţi găsi o rezolvare pentru toate problemele sau neajunsurile din prezent. Este posibil să puteți mări veniturile ca urmare a unei tranzacții financiare de succes. S-ar putea să aveți noroc şi parte de o surpriză spre finalul zilei. Rac O conversație cu o persoană atrăgătoare îi transformă pe Raci în romantici incurabili, gata să înceapă o nouă poveste de iubire. O singură problemă ar fi, noua cucerire habar nu are. Înainte de a visa la nepoți, nativii din zodia Rac ar face bine să facă un prim pas și să invite persoana respectivă la o cafea, așa cum procedează cam toată lumea la început. Emoțiile se vor spulbera rapid, însă este nevoie de un prim pas. Leu Numai Leu să nu fii în această zi încărcată cu dilemele la tot pasul. Una dintre ele, însă, le depășește pe toate celelalte, pentru că ține de sentimente. Multe și nu doar pentru o singură persoană. Nativii din Leu ar face bine să se hotărască încotro vor să meargă, pentru că se adună nori negri și în curând vine furtuna. Fecioară Fecioarele au de ales între a face un buget și a face datorii. Luna e prea lungă pentru ritmul lor de cheltuit banii pe obiecte nu tocmai necesare, iar prin portofel e cod galben de vânt. Ceva mai multă atenție nu ar strica deloc, mai ales că s-ar putea ivi evenimente neașteptate. Nu ezita să ceri ajutorul prietenilor, dacă simți că ai nevoie de un sfat sau un mic impuls financiar. Atenție mai mare și pe plan personal, dacă relația trece prin momente dificile. Balanţă Balanţa în timpul zilei va zâmbi și va fi foarte activă. În principiu veţi fi de mare ajutor pentru cei care sunt ocupați cu lucrul. De asemenea, atitudinea ta pozitivă te va ajuta la o negociere responsabilă sau la găsirea unui bun specialist sau partener ideal pentru o poveste de dragoste. Singurul lucru care intră sub incidența unei interdicții stricte este să încerci să copiezi pe altcineva. Scorpion Scorpionul astăzi poate complica o situaţie care poate duce la probleme majore în familie. Vorbim despre un incident care are potenţial de a afecta grav relaţiile cu anumite rude mai în vârstă. Dacă poţi evita aceste discuţii, fa-o, chiar dacă asta înseamnă să nu-ţi exprimi punctul de vedere. Cu ciguranţă poţi face asta cu altă ocazie, după ce te calmezi și te gândești la ce să faci în continuare. Săgetător Săgetătorul trebuie să facă mişcare azi. Nu pierdeţi oportunitățile în această zi, pentru că există șansa să puteţi ajunge la oamenii potriviți, veți sprijin financiar la proiecte îndrăznețe sau, datorită unei coincidențe fericite, veți avea o întâlnire pentru o poziție de prestigiu. Seara, crește probabilitatea întâlnirilor neașteptate. Poate că fostul partener își va aminti din nou de tine, propunând să reînnoiască relația de la zero. Capricorn Capricornii trebuie să evite conflictele cu ceilalți. Lucrați pe starea de spirit, reconstruindu-l pe pozitiv. Cresc, astfel, şansele succesului în afaceri profesionale, dar şi obținerea atenției unei persoane pe care aţi pus ochii de mai multă vreme. Astrele vă recomandă să nu călătoriţi prea departe de casă şi să nu faceţi cheltuieli inutile. Puteți da banii pe un articol elegant de îmbrăcăminte sau pe un obiect extrem de necesar în gospădărie. Vărsător Astăzi, Vărsătorii pot face tot felul de confuzii. Interesul unei persoane pentru voi nu înseamnă neapărat că vrea să aveţi o relaţie sentimentală. Poate fi o chestiune de simpatie personală sau de dorința de a se apropia doar din interes profesional. Nicio altă surpriză nu este prevăzută pentru ziua de joi. În ansambul această zi nu este rea din nicin punct de vedere. Pești Peştii se îndrăgostesc. Astăzi, şi-ar putea întâlni jumătatea. Aceşti nativi trebuie să fie foarte atenţie în jur, persoana care i-ar putea face fericiţi pentru tot restul vieţii nu se află departe de ei. Aveţi încredere în propria intuiţie şi acţionaţi. Spre seară, vă veţi relaxa în aer liber, într-un parc. Sau vă veţi bucura citind cartea preferată.