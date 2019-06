HANUL LUI HATMANU | Caș de oi

11:40

Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a obţinut statutul de instituţie acreditată internaţional de către Federația Mondială de Educație Medicală (World Federation for Medical Education – WFME). Universitatea a primit ieri Certificatul de confirmare a acreditării internaţionale pe un termen de 5 ani, eliberat de Agenția Independentă de Acreditare și Rating (Independent Agency for Accreditation and Rating – IAAR) din Kazahstan – entitate abilitat...